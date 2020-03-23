В понедельник, 23 марта, именины у Галин. Церковь вспоминает святую мученицу Галину Коринфскую.

Значение имени и характер

Имя переводится с греческого как "морская гладь", то есть состояние спокойствия и тишины. Так звали и одну из морских нимф. Однако характер девушек с именем Галина не всегда можно назвать безмятежным. Они отличаются уверенностью в себе и общительностью. Часто вокруг них много поклонников, они нередко становятся душой компании.

В детстве Галя больше играет с мальчиками, чем с девочками. Ей нравятся путешествия, романтические истории и походы. Она умеет довести дело до конца, любопытна, доброжелательна и вежлива.

Галины хорошие хозяйки и мамы. Мужа выбирают такого, который считает ее самой лучшей и заботится о ней.

Именины Галины отмечают три раза в году - 23 февраля, 23 марта и 29 апреля.

Кто такая Галина Коринфская

Православные 23 марта почитают мученицу Галину Коринфскую, которая жила в греческом полисе Коринф в III веке и приняла мученическую смерть за свою веру. Святая была одной из учениц старца Кодрата, талантливого целителя и проповедника христианства. Император Декий приказал схватить Кодрата и его учеников, а Галину пытали как единомышленницу, отказавшуюся предать учение Христа. 23 марта 251 года ее казнили, а на месте казни со временем возник источник с чистой водой.

Открытки и поздравления

С днем ангела тебя, Галина,

Пусть на душе цветет весна.

Будь счастлива и будь любима

Сегодня, завтра и всегда.

Галочка, с Днем ангела! Пусть он оберегает тебя, пусть тебя окружают жизнерадостные и счастливые люди!

Галочка, с праздником, с именинами! Верь в чудо, пусть душа наполнится добротой, радостью и любовью. Пусть в доме царит уют, а день будет нарисован только радужными красками!

Тебя сегодня не оставлю без подарочка - принимай его скорее, Галочка!

Галиночка, с Днем ангела! Желаю, чтобы в жизни личной все было только на "отлично"!

З днем ангела тебе, Галино! Нехай тобі все вдається, а всі надії та мрії справджуються легко та обов'язково під щасливою зіркою!

Дорогая именинница, светлой радости тебе и помощи ангела-хранителя!

С днем ангела, Галина, пусть твой Ангел Хранитель помогает во всех добрых делах и благих начинаниях!

Также 23 марта свои именины отмечают Ника, Павел, Виктор и Анастасия с Дмитрием. Их тоже можно поздравить с днем ангела.