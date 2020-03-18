Городской глава Харькова Геннадий Кернес цинично высказался о работе общественного транспорта в охваченной коронавирусом Италии. Инцидент произошел на заседании горсовета в среду, 18 марта.

Геннадий Кернес заявил, что в период карантина в Италии работает городской общественный транспорт, включая метро.

"В Италии работает и метро, в Италии работают и трамваи, в все в Италии работает. Нотолько там уже никто не ездит, кажется. Там одни трупики уже", - сказал городской голова Харькова.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес выступал против закрытия метрополитена в Харькове в период карантина из-за коронавируса. Он назвал такое решение необоснованным для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания коронавирусом. В тот же день, 16 марта, президент Владимир Зеленский отреагировал на слова Кернеса, заявив, что заболевшие и летальные случаи будут полной ответственностью мэра.

17 марта вечером работу метро в Харькове все же остановили, выполнив распоряжение президента и Кабмина.