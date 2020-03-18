Испуганные коронавирусом украинцы переплюнули итальянскую старушку, которая не так давно рассмешила пользователей сетей тем, что ехала в общественном транспорте с пакетом на голове.

Так, в одесском супермаркете был замечен человек-вигвам, укутанный целлофаном, а в cупармаркете Metro в Киеве - покупатель в противогазе. Видео удалось снять корреспондентам "Страны".

Видео: Страна

Кстати, на эпидемическом фронте Украины ситуация все тревожнее: вчера выявили семь новых случаев коронавируса и подтвердили вторую смерть. Эпицентр вспышки в Украине - Черновицкая область, где уже десять заболевших.

Напомним, что премьер Шмыгаль призвал украинцев приготовиться к экономическому кризису.

Также мы писали о том, что сеть "АТБ" ограничивает количество товаров, отпускаемых в одни руки.