Во вторник, 17 марта, телеканал ICTV, транслируя видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, сопроводил их субтитрами к детективному сериалу "Нюхач", который в 2018 году был частично запрещен в Украине.

Вместо речи главы государства о возвращении украинцев, которые находятся за границей зрители канала увидели такие титры: "Это я убила Эрику. Она забрала у меня любимого человека. Простите меня, если сможете. Белла Осмоловская. Почему напечатано? Почему не от руки? Кристиан, принеси лестницу. Ворсинки от веревки направлены вверх. Таким образом, тело подтягивали уже после смерти".

Видео: YouTube/ ZG_trash

Оказалось, то Зеленский "признался" в убийстве Эрики Лаац - героини четвертого сезона сериала "Нюхач", выпущенного в 2018 году. Убийство девушки расследуют полицейские из Таллина Томас и Вилма, а само преступление по сюжету сериала произошло еще 30 лет назад.

Это украинский детективный телесериал, снятый кинокомпани Film.ua и Pronto Film. Автором идеи, соавтором сценария и режиссером фильма является Артем Литвиненко. Любопытно, что "Нюхач" - первый украинский сериал в каталоге Netflix.

Первый сезон телешоу вышел осенью 2013 года, а четвертый - в конце 2019 года. Его транслируют и на ICTV, и на российском Первом канале.

В 2018 году Госкино запретило показ первых двух сериалов "Нюхача" в Украине из-за участия в них российского актера Александра Фисенко. Он входит в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, и неоднократно нарушал государственную границу Украины, а также публично выступал с антиукраинскими заявлениями.

Реакция сети

Украинцы в социальных сетях высмеяли конфуз, который произошел на ICTV. В Социальных сетях появляются мемы и шутки про Эрику и "признания" Зеленского. В основном они касаются карантина, введенного в Украине из-за коронавируса.

Леонид Маслов, адвокат, который защищает интересы Андрея Антоненко, подозреваемого в убийстве Шеремета, обыгрывает ставшую мемом формулировку, встречавшуюся в этом деле.

"Президента заперли на Банковой и пытают. Он моргнул нам. Он подает знаки. Его надо спасать", - пишет Елена Трибушная.

"Вся страна гадает, за что же он убил Эрику, которая забрала у него любимого человека. И за что он просит прощения у Беллы Осмаловской. А может это Белла ОМАНовская?" - иронизирует пользователь Twitter с ником Amazing Johnny.

Скриншоты, фото: Facebook, Twitter

Напомним, "Страна" писала, о чем говорил Зеленский в обращении, во время которого ему подставили неправильные субтитры. В частности, речь была о возвращении на родину застрявших за границей украинцев.