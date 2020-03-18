Верховная Рада и Минздрав принимают меры для предотвращения распространения коронавируса в парламенте после положительного теста на инфекцию у народного депутата из группы "Доверие" Сергея Шахова.

Об этом пишет сайт парламента.

"Аппарат Верховной Рады в координации с Министерством здравоохранения Украины предпринимает все необходимые меры, предусмотренные протоколом. Сотрудники Министерства здравоохранения уже прибыли в Верховную Раду Украины для проведения необходимых действий. Сообщаем, что сейчас устанавливаются все лица, которые контактировали с народным депутатом Сергеем Шаховым, для проведения необходимых тестов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что дополнительно будут проведены санитарно-эпидемиологические мероприятия в тех комитетах, в работе которых принимал участие политик.

Сергей Шахов находится на самоизоляции. На внеочередном заседании 17 марта его не было.

Напомним, что нардеп Шахов подтвердил заражение коронавирусом.

Также мы писали о том, что стало известно, с какими депутатами контактировал зараженный коронавирусом нардеп Шахов.