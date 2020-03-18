К середине дня среды, 18 марта, курс гривни на межбанковском валютном рынке до 27,295 грн/$1 с 27,080 грн/$1 по итогам торгов в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что котировки гривни по состоянию на 13:00 составили 27,25-27,34 грн/$1. Как отметили дилеры, курс нацвалюты продолжил снижаться, несмотря на укрепление на открытии рынка до 27,03 грн/$1.

По данным агентства, на наличном рынке курс гривни к середине дня среды незначительно снизился – до 27,26-28,65 грн/$1 (купля-продажа) с 27,23-28,58 грн/$1 во вторник вечером.

На "сером" рынке курс гривни ниже – 28,01-28,36 грн/$, тогда как банки несколько укрепили курс при онлайн-обмене и по-прежнему сохраняют очень большие спрэды. Например, monobank – до 27,31-28,56 грн/$1 (с 27,71-28,97 грн/$1 во вторник вечером), ПриватБанк – до 27,2-28,3 грн/$1 (с 27,7-29,2 грн/$1), Ощадбанк – до 27,4-28,8 грн/$1 (с 27,5-28,8 грн/$1), а Райффайзен банк Аваль снизил до 27,2-28,6 грн/$1 (с 27,1-28,1 грн/$1).

По данным центробанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 18 марта упал до 27,24 грн/$1 с 27,03 грн/$1 днем ранее. Нацбанк Украины установил официальный курс нацвалюты на 18 марта на уровне 27,0566 грн/$1 (17 марта - 26,5249 грн/$1).

Как сообщалось, наличный доллар тянется к 30 грн/$. "Страна" узнала, что будет с курсом гривни и появится ли валюта в обменках.

Также мы писали, что доллар кончился, а Приватбанк переводит продажу валюты в онлайн.