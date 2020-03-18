Народный депутат Верховной Рады из группы "Доверие" Сергей Шахов, который заразился коронавирусом, узнал о своем диагнозе из СМИ спустя несколько дней после сдачи анализов на Covid-19.

Об это он рассказал сегодня, 18 марта, "Стране"

Так, Шахов, который после прилета из Франции посетил заседание комитета по экологии, утверждает, что ни с кем из присутствующих там депутатов тесного контакта не имел.

"В комитет по экологии 12 марта я заехал на 5 минут. Целоваться не целовался, обниматься не обнимался. С кем-то здоровался. Но я люблю мыть руки. И надеюсь, что все моют руки и все себя чувствуют хорошо. Ко мне приезжала скорая, у меня немного поднималась температура, но у них не было тестов. Только потом я сдал кровь и через несколько дней, как и все, узнал из новостей, что у меня не грипп, не ОРВИ, а коронавирус. Я еще раз повторяю, я не видел результата своего теста до сих пор. И хотел бы знать, кто это распространил на всю страну и почему вы, журналисты, это узнали раньше меня", - заявил депутат.

Напомним, что "Страна" опубликовала поименный список нардепов, которые находились с Сергеем Шаховым на заседании комитета Верховной Рады по вопросам экологии.

Ранее мы писали, что еще сегодня утром депутат отрицал инфицирование коронавирусом Covid-19.

Тем временем в Луганской области, откуда Шахов избирался в Верховную Раду, ввели режим жесткого карантина. Закрыты магазины, ТРЦ, рестораны и другие заведения.