Для десятков тысяч наших земляков пребывание за границей обернулось кошмаром. После массового закрытия границ они оказались в ловушке на чужой земле.

И для экстренной эвакуации 35 479 украинцев необходимо выделить из казны $4,2 миллиона. Именно такую сумму назвали на сегодняшнем заседании Кабмина.

"На осуществление перевозки авиатранспортом пассажиров, которые намерены вернуться в Украину и нуждаются в эвакуации, рекомендуется выделить ассигнования из резервного фонда госбюджета на сумму $4,162 млн (около 115 млн гривен - Ред.)", - заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе заседания.

По его словам, эта сумма рассчитана на эвакуацию 35 479 граждан Украины, в ходе выполнения 175 авиарейсов.

По итогам заседания Кабмин поручил Минэкономики, Минфину и Мининфраструктуры в однодневный срок доработать и вынести на рассмотрение правительства проект соответствующего постановления Кабмина с вынесением на рассмотрение, "возможно, вне очереди", отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ранее "Страна" сообщала, что Криклий пообещал уже сегодня, 18 марта, вытащить со Шри-Ланки застрявших украинцев.