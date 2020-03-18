В Раде появился первый заболевший коронавирусом депутат. Это член группы "Доверие" мажоритарщик из Луганской области Сергей Шахов.

Собрали все, что известно о прецеденте и разобрались, грозит ли парламенту эпидемия.

Первая информация

Впервые о болезни Шахова "Стране" сообщили источники в "Слуге народа". А во внутреннем чате мажоритарщиков фракции стал курсировать документ с данными о диагнозе нардепа.

Интересно, что нардепу - 44 года. При этом во вчерашнем сообщении Минздрава был подтвержден случай заражения 44-летнего мужчины в Киеве.

"Страна" сразу связалась с Шаховым, однако опроверг тревожный диагноз.

"Коронавирус у них в головах, у тех, кто такую чушь говорит. У меня была температура, реально вызывал врачей. Это обычное ОРВИ. Сейчас чувствую себя нормально. А этим, которые запускают всякие слухи, наверное, нужно больше паники. Вообще считаю, что каждому нужно поберечься и ответственно относиться к своему здоровью", - заявил он.

Отметим, что разговор этот состоялся в районе 10 утра 18 марта.

Как подтвердился коронавирус у Шахова

Однако позже депутаты "Слуги народа" начали заявлять, что действительно один из нардепов подхватил covid-19.

Депутат Александр Качура проинформировал, что у одного из парламентариев медики выявили заражение коронавирусом.

"Оперативная справка Министерства здравоохранения, которую мне дали – вирус уже подтвержден у этого народного депутата", - сказал Качура на заседании парламентского комитета по вопросам организации государственной власти.

Он не озвучил фамилии. При этом в ходе обсуждения один из членов комитета сказал: "Это Шахов".

Также о Шахове написал в Facebook депутат из "СН" Александр Мариковский. Он сообщил, что депутат в прошлую среду вернулся из Италии и с тех пор контактировал с другими депутатами.

В связи с этим Мариковский предложил полностью изолировать нардепов ВРУ и ввести чрезвычайное положение. Кстати, сегодня на заседании Кабмина уже прозвучала идея передать президенту право вводить режим ЧП, если Рада нетрудоспособна.

Позже сам Шахов подтвердил коронавирус. Он опубликовал в Facebook видео о своей болезни.

"Началось все это три дня назад. Температура началась - 38, и я, как нормальный гражданин Украины, вызвал врачей и сдал анализы сначала на грипп. Анализы показали отрицательную форму. Когда я спросил, есть ли тест на коронавирус, врачи ответили, что нет... Вызвал на второй день врачей, чтобы проверили легкие и температуру. Дали простые рецепты: больше пить воды, можно махнуть 50 грамм, но я не пью... И в этой ситуации я просто, как лечила меня мама, бабушка: малина, лимон... И сегодня я чувствую себя уже нормально, температура упала", - рассказал Шахов.

По его словам, он накануне, когда общался с врачами, все же попросил их взять анализы на коронавирус.

"Сегодня позвонили мне из лаборатории и типа сказали, что подтверждается коронавирус… Сразу хочу всем обозначить: все не так страшно, как его рисуют. Если Шахов болен коронавирусом, и я получу документ из лаборатории государственной, что все ж таки я заболел, нет вопросов буду докладывать каждый день, что происходит с моим организмом", - сказал он.

Нардеп заявил, что находится дома, на карантине, никого к себе не подпускает. Отметим, что с 8 по 11 марта Сергей Шахов был в Европе - по нашим данным, во Франции.

В конце концов болезнь нардепа подтвердили в Минздраве.

"Министерство здравоохранения сообщает, что среди 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 есть народный депутат Украины.

Проводятся все необходимые исследования. Ему предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, больных коронавирусной инфекцией при легком течении болезни можно лечить амбулаторно. В случае необходимости пациента будет госпитализирован.

Медицинские работники проведут всю необходимую работу с людьми, которые контактировали с ним.

Народный депутат Украины на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 17 марта 2020 отсутствовал", - заявили в МОЗ.

То же самое ранее подтвердили и в аппарате Верховной Рады - на внеочередном заседании Шахова не было.

Зато он присутствовал 12 марта на заседании комитет Рады по экологии. Там, кроме Шахова, по данным "Страны", присутствовало еще 12 человек. Видимо, их сейчас и проверяет Минздрав.

Вот список нардепов, которые присутствовали вместе с Шаховым на комитете: Зиновий Андрийович ("Слуга народа"), Леся Василенко ("Голос"), Игорь Кривошеев ("Слуга народа"), Александр Мариковский ("Слуга народа"), Юлия Овчинникова ("Слуга народа"), Александр Фельдман ("Оппоплатформа"), Павел Якименко ("Слуга народа"), Олег Бондаренко ("Слуга народа"), Андрей Задорожний ("Слуга народа"), Елена Криворучкина ("Слуга народа"), Эдуард Прощук ("Слуга народа").

Отметим, что если хотя бы часть из них заразились - это уже угроза работы для всей Верховной Рады. Которую теперь могут в принудительном порядке отправить на карантин минимум на 2 недели. А значит нардепы не смогут принимать никакие законы ни в пленарном режиме, ни на внеочередных заседаниях. В частности, не смогут ввести в стране Чрезвычайное положение, слухи о котором ходят все настойчивее. Не исключено, что именно поэтому премьер-министр Денис Шмыгаль уже поручил проработать законопроект, по которому ЧП может вводить президент и без согласия Рады.

Впрочем, сам заразившийся депутат говорит, что ни с кем особо не контактировал.

"В комитет по экологии 12 марта я заехал на 5 минут. Целоваться не целовался, обниматься не обнимался. С кем-то здоровался. Но я люблю мыть руки. И надеюсь, что все моют руки и все себя чувствуют хорошо. Ко мне приезжала скорая, у меня немного поднималась температура, но у них не было тестов. Только потом я сдал кровь и через несколько дней, как и все, узнал из новостей, что у меня не грипп, не ОРВИ, а коронавирус. Я еще раз повторяю, я не видел результата своего теста до сих пор. И хотел бы знать, кто это распространил на всю страну и почему вы, журналисты, это узнали раньше меня", - заявил депутат "Стране".

Кто такой Сергей Шахов

Украинский предприниматель из луганского города Стаханов. Родился в Казахстане.

В политике с 2006 года, был депутатом областного и городского советов. В Раде находился два созыва, включая нынешний.

Впервые избрался на довыборах 2016 года от партии "Наш край", входил в группу "Воля народа". Сегодня входит в группу "Доверие", которую связывают с Андреем Богданом и известным агропредпринимателем Веревским.