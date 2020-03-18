Подтвердивший свое заражение коронавирусом нардеп из группы "Доверие" Сергей Шахов после возвращения из Франции, где он был с 8 по 11 марта, контактировал с другими народными депутатами всего один раз: 12 марта на заседании комитета по экологии. Всего там было 12 нардепов.

На этом же комитете присутствовали следующие депутаты: Зиновий Андрийович ("Слуга народа"), Леся Василенко ("Голос"), Игорь Кривошеев ("Слуга народа"), Александр Мариковский ("Слуга народа"), Юлия Овчинникова ("Слуга народа"), Александр Фельдман (ОПЗЖ), Павел Якименко ("Слуга народа"), Олег Бондаренко ("Слуга народа"), Андрей Задорожний ("Слуга народа"), Елена Криворучкина ("Слуга народа"), Эдуард Прощук ("Слуга народа").

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине из-за коронавируса приостановили призыв в армию.

Тапкже мы сообщали, что в Одессе пациент инфекционной больницы сам себе поставил диагноз - коронавирус.