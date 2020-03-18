Общее число официально зарегистрированных случаев коронавируса в РФ за сутки увеличилось на 33 - до 147.

Об этом сообщает в среду оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в стране, пишет Интерфакс.

Из 33 новых случаев коронавирусной инфекции у граждан РФ 31 случай приходится на Москву, один - на Томскую область, один - на Новосибирскую область.

Накануне сообщалось о 114 зараженных коронавирусом в России. Тогда новые случаи заболевания зафиксировали сразу в 15 регионах страны.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что они в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты их анализов подтверждены в установленном порядке.

Из всех 147 инфицированных COVID-19 144 - граждане России, двое - граждане КНР, один - гражданин Италии. Выписаны по выздоровлению два гражданина России и все трое заболевших иностранцев.

Напомним, что Россия закрыла въезд иностранцам до 1 мая.

Также мы писали о том, что Россия не пускает жителей Донбасса с паспортами "ЛДНР" и Украины на свою территорию.