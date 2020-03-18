Нардеп из группы "Доверие" Сергей Шахов, подтвердил, что в лаборатории ему сообщили о заражении коронавирусом, но официального документа об этом пока нет. Еще утром информацию о болезни депутат отрицал.

Видеообращение Шахов обнародовал в Facebook.

"Началось все это три дня назад. Температура началась - 38, и я, как нормальный гражданин Украины, вызвал врачей и сдал анализы сначала на грипп. Анализы показали отрицательную форму. Когда я спросил, есть ли тест на коронавирус, врачи ответили, что нет... Вызвал на второй день врачей, чтобы проверили легкие и температуру. Дали простые рецепты: больше пить воды, можно махнуть 50 грамм, но я не пью... И в этой ситуации я просто, как лечила меня мама, бабушка: малина, лимон... И сегодня я чувствую себя уже нормально, температура упала", - рассказал Шахов.

По его словам, он накануне, когда общался с врачами, все же попросил их взять анализы на коронавирус.

"Сегодня позвонили мне из лаборатории и типа сказали, что подтверждается коронавирус… Сразу хочу всем обозначить: все не так страшно, как его рисуют. Если Шахов болен коронавирусом, и я получу документ из лаборатории государственной, что все ж таки я заболел, нет вопросов буду докладывать каждый день, что происходит с моим организмом", - сказал он.

Нардеп заявил, что находится дома, на карантине, никого к себе не подпускает. Отметим, что с 8 по 11 марта Сергей Шахов был во Франции.

Видео: Facebook/ Сергій Шахов

Между тем, Министерство здравоохранения уже подтвердило, что среди 14 официально зафиксированных случаев Covid-19, действительно, есть народный депутат Украины.

"Проводятся все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование. Ему предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции... В случае необходимости пациент будет госпитализирован. Медицинские работники проведут всю необходимую работу с людьми, которые контактировали с ним", - сказано в сообщении МОЗ в Telegram.

Также уточняется, что зараженный нардеп на заседании согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта отсутствовал.

Скриншот: t.me/COVID19_Ukraine

Напомним, "Страна" писала о том, с какими депутатами контактировал зараженный коронавирусом нардеп Шахов.