Сегодня, 18 марта, в Киеве, под председательством премьера Дениса Шмыгаля, прошло заседание Кабмина, на котором министры рассмотрели ряд мер по противодействию коронавирусу и его негативному влиянию на экономику страны.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, в частности, признал, что и правительству и простым гражданам уже пора готовиться и к грядущему мировому кризису.

"Правительство не будет и не имеет права ограничиваться сегодня только борьбой с коронавирусом, мы должны готовить Украину так же и к другим вызовам. Мировой кризис... возможный экономический кризис в Украине, который будет следствием мирового, и мы в этом не сомневаемся. Такой вызов стоит и для министра экономики, и для целого правительства, и для страны, и для бизнеса в частности", - заявил на заседании Кабмина Денис Шмыгаль.

Ранее "Страна" сообщала, что на этом же заседании Шмыгаль призвал ректоров не выселять студентов из общежитий на время карантина.