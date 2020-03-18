С 18 марта "Новая почта" отменила плату за хранение посылок клиентов. Нововведение будет действовать до окончания карантина, 3 апреля. Об этом сообщается на сайте компании.

"Мы понимаем, что в сложившейся ситуации, наши клиенты могут не успеть забрать посылки вовремя. "Новая почта" продолжает работать и предоставлять услуги клиентам в полном объеме. Всю цепь нашей доставки работает - отделение, терминалы, курьеры, поштоматы. Перевозка груза происходит без ограничений. Кроме того, в обычном режиме продолжает работать международная доставка ", - говорится в сообщении.

Напомним, в связи с введением в Украине карантина из-за коронавируса "Новая Почта" закрыла свои отделения в торговых центрах, посылки будут перенаправлены в другие подразделения.

Также мы сообщали, что Криклий предложил, чтобы во время карантина лекарства доставляла "Укрпочта".