Кабминет министров поручил Минюсту разработать закон о наделении президента правом объявлять чрезвычайное положение без Верховной Рады в случае, если та не может функционировать.

Об этом 18 марта заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, которое транслирует Кабмин.

"Мы не знаем, будет ли заблокирована Рада, Кабмин или президент. Нужно разработать законопроект, который позволит органам власти делегировать свои полномочия другим органам власти для принятия критически важных для страны решений", - заявил Шмыгаль.

Также сегодня Кабмин официально ввел режим чрезвычайной ситуации в Киевской области.

Напомним, что Зеленский призвал ввести чрезвычайное положение в Черновицкой и Житомирской области.

Также "Страна" разбиралась в том, что значит режим чрезвычайного положения в Украине.