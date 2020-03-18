После того, как на время карантина Кабмин закрыл пункты пропуска в аннексированный Крым, сегодня решено было сделать некоторые исключения. В частности, правительство разрешило въезд и выезд людей из полуострова по согласованию с Госпогранслужбой.

Решение принято на заседании правительства в среду, 18 марта.

С такой инициативой выступил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Таким образом, Кабинет министров внес изменения в распоряжение №291-р от 14 марта 2020 года, предоставив Государственной пограничной службе Украины разрешение пропускать украинцев на въезд в АР Крым и выезд из АР Крым во время карантина по собственному усмотрению.

Теперь люди с крымской пропиской и справкой переселенца могут пересекать границу Херсонской области с Крымом по гуманитарным причинам.

Напомним, что за прошлые сутки, 17 марта, государственную границу Украины в обе стороны пересекли 45 000 человек, а до введения карантинных мер в связи с коронавирусом эта цифра достигала 150 000 человек.

Стоит отметить, что подобного решения не приняли относительно жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Там закрыты все пункты пропуска.