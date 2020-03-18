В Украине создадут государственный стабилизационный фонд, чтобы поддерживать экономику. Такие существуют в России и Норвегии.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства, трансляция которого ведется онлайн.

"Сегодня мы примем решение про создание стабилизационного фонда государства, сегодня мы примем еще ряд решений, которые проговаривали с президентом Украины сегодня на отдельном совещании перед заседании", - сказал Денис Шмыгаль.

Отметим, что стабилизационные фонды существуют в России и Норвегии. Это специальный денежный фонд, который используется в целях стабилизации экономики в периоды снижения государственных доходов или для государственных нужд в долгосрочной перспективе.

В РФ его создали в 2004 году, в 2008 году разделили на два раздельных фонда, а в 2018-м снова объединили в Фонд национального благосостояния. Он формируется за счет дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствам. По состоянию на 1 марта 2020 в нем накопилось 123,4 миллиарда долларов (8 249,59 млрд рублей).

В Норвегии стабилизационный фонд (Государственный нефтяной фонд) создали еще в 1990 году. В него идет около половины нефтяных доходов госбюджета. По состоянию на осень 2019 года общая стоимость его активов составила 1,06 трлн долларов (9,66 трлн крон).

Видео: YouTube/ КабМін

Напомним, Шмыгаль поручил запросить помощь МВФ в борьбе с коронавирусом.