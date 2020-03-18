В мире уже более 200 тысяч людей заразились коронавирусом COVID-19. От болезни или ее осложнений скончались более 8 тысяч людей. Выздоровели - более 82 тысяч. Такие данные публикует сайт Worldometer, собирающий информацию в режиме реального времени.

В пятерку стран, где выявлено наибольшее число случаев, входят Китай (свыше 80,8 тыс. человек), Италия (свыше 31,5 тыс. человек), Иран (свыше 16,1 тыс. человек), Испания (свыше 11,8 тыс.) и Германия (свыше 9,8 тыс.). Значительное число зараженных также в Южной Корее (свыше 8,4 тыс.), США (свыше 6,5 тыс.) и Франции (свыше 7,7 тыс.).

В общей сложности коронавирус выявили в 167 государствах и территориях.

Ранее "Страна" писала о том, что во Львовской области госпитализировали 24 человека с подозрением на коронавирус.

Также мы сообщали, что в Одессе пациент инфекционной больницы сам себе поставил диагноз - коронавирус.