Старт весеннего призыва на срочную службу в Украине будет приостановлен в связи с карантином, введенным в стране для противодействия коронавирусу Covid-19.

Такое решение принял Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Сирский, передает пресс-служба военных.

Так, военкоматами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановлен призыв граждан на срочную военную службу. Эта мера продлится вплоть до специального распоряжения командования ВСУ.

"Однако военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу по военно-учетным документам и организовать противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.

В свою очередь председатели призывных комиссий должны учесть условия всеукраинского карантина при организации своей работы.

Скриншот: Сухопутные войска ВС Украины

Напомним, что "Страна" ведет текстовый онлайн, в которых сообщает о событиях вокруг карантина и коронавируса в Украине.

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