Депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в комментарии "Стране" рассказала, почему она требует отставки главы "Нафтогаза Украина" Андрея Коболева.

"Я могу прокомментировать как политик, потому что не являюсь экспертом по энергетике. Это решение дискредитирует новую власть, потому что с Коболевым заключался контракт еще во времена правительства Гройсмана, если не при правительстве Яценюка.

Он является носителем политических парадигм прошлого правительства, которые я критиковала и буду критиковать. Например, за их бездеятельность в сфере увеличения собственной добычи газа, которая красноречиво называлась "Геть від Москви".

Я думала, что эта стратегия направлена на поиск источников добычи газа, которая сделает нас независимыми от Российской Федерации. А в конечном результате мы получили изменения в стратегии, где выбросили пункт об увеличении собственной добычи газа. Так же есть вопрос по поводу его высокой зарплаты. Это неуважение к обществу, политикам.

Господин Коболев утверждает, что у него адекватная зарплата, это он лично мне на фракции сказал. Он сказал, что он мега-менеджер и этой зарплаты даже мало для такого специалиста. Если он так считает, то ему нужно было написать заявление и уйти в бизнес, где ему будут платить столько, сколько он хочет. У него нет четкой стратегии.

"Нафтогаз" сейчас - это государство в государстве. В Наблюдательном совете иностранцы, а сам совет, как я поняла, не подконтролен Кабмину. Может, у Коболева есть какие-то гарантии, но я о них не знаю и знать не хочу. Он должен уйти, а также нужно провести аудит его деятельности. У него контракт до 23 марта, но Набсовет вышел за рамки своих полномочий, они не имели права продлить ему контракт. Нужно было завершить контракт, а потом формировать новый. Сейчас вся ответственность на правительстве, оно не должно идти на нарушение закона", - рассказала нам Ирина Верещук, которая, напомним, является и представителем Кабмина в Раде.

Ранее "Страна" сообщала, что Коболев признался, что у него есть "золотой парашют" на случай увольнения.