В среду, 18 марта, в Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. Решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а затем его утвердили на уровне Кабмина.

Разбирались, что это значит и как изменится жизнь жителей области.

ЧС в Киевской области

В Кодексе гражданской защиты населения сообщается, что чрезвычайную ситуацию вводят для преодоления последствий таких бедствий, как катастрофа, авария, пожар, эпидемия или другие опасные события. Ключевая задача такого режима - защита гражданского населения.

Во время чрезвычайной ситуации создают специальные комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, образуются штабы по ликвидации последствий.

В нашем случае - речь о преодолении чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом. Ее официальное название - "Медико-биологическая чрезвычайная ситуация природного характера регионального уровня".

В Киевской области руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации назначили заместителя председателя КОГА Олега Торкунова, а руководителем штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации - директора Департамента здравоохранения КОГА Максима Ионова.

План на данный момент таков:

В первую очередь будут приняты меры по поддержке медиков. Клиники постараются обеспечить специальным оборудованием и средствами защиты. Информирование. Власти будут предоставлять полную информацию о состоянии дел и о том, как себя обезопасить себя от инфекции. Работает "горячая линия". По телефону 0456-31-00-46 врачи-консультанты предоставят информацию о коронавирусе и о помощи при подозрении на Covid-19.

Это пока все заявленные меры. Не густо. Но в целом нужно понимать, что чрезвычайная ситуация - это мобилизация ресурсов в какой-то одной отрасли - например, в медицине. Остальных слоев общества она, в отличие от чрезвычайного положения, не затрагивает.

Режим ЧС может вводиться как на всей территории Украины, так и на отдельных территориях. По всей стране - сроком не более, чем на 30 дней. В отдельных областях такое положение может быть введено на строки не более 60 дней. Такой режим сейчас действует в Черновицкой и Житомирской областях.

Чем ЧС отличается от ЧП

Чрезвычайная ситуация (ЧС) отличается от режима чрезвычайного положения. Чрезвычайная ситуация – это самостоятельный режим функционирования системы гражданской защиты. ЧП вводят по указу президента с утверждением Верховной Рады. Режим чрезвычайной ситуации вводится постановлением Кабмина.

ЧП - это следующий, более жесткий режим. При введении ЧП Рада продлевает свою сессию на весь срок действия режима. В этот период парламент распущен быть не может. Продолжают свою деятельность Конституционный суд Украины, суды, органы прокуратуры.

Парламент и президент могут приостановить на время действия ЧП любое решение органов местной власти, где оно было введено. Чиновники на местах могут быть наделены чрезвычайными полномочиями. Также их могут поставить в прямое подчинение президенту.

В зоне введения режима ЧП могут быть образованы временные чрезвычайные органы. В таком случае деятельность исполнительной власти и местного самоуправления приостанавливается.

При ЧП могут ограничивать движение транспорта, досматривать его. Запрещаются митинги, забастовки. Может быть введен комендантский час, на улицах могут проверять документы, ограничить работу СМИ. Среди возможных мер чрезвычайного положения также продукты по карточкам.

В исключительных случаях для неотложных аварийно-спасательных работ допускается привлечение трудоспособного населения и их авто. Но при условии обязательного обеспечения безопасности труда.