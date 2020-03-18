Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал руководителей образовательных учреждений не выселять студентов из общежитий на время карантина, а наоборот - способствовать тому, чтобы они оставались. Особенно это касается тех, кто приехал с оккупированных территорий.

Об этом Шмыгаль сказал в ходе заседания правительства, трансляция которого ведется онлайн.

"Я сейчас обращусь к ректорам и руководителям учебных заведениях, где сейчас введен карантин, и попрошу с пониманием и внимательно относиться к студентам, проживающим в общежитиях: не отправлять их домой. Много кому из этих студентов некуда ехать. Это студенты с оккупированных территорий. Сейчас остановлено все межобластное, междугороднее сообщение, поэтому руководителей учебных заведений настойчиво прошу, рекомендую, и будет поручено Министерству образования и науки провести работу с начальниками образовательных учреждений - не выселять студентов из общежитий. Наоборот, способствовать тому, чтобы они оставались в общежитиях, максимально самоизолировались, помочь им: обеспечить поставку продуктов и, при необходимости, лекарств", - сказал Шмыгаль.

Видео: YouTube/ КабМін

Напомним, ранее замглавы КГГА Николай Поворозник заявлял, что студентов из киевских общежитий отправят домой на время коронавирусного карантина, а доступ к общежитиям ограничат.