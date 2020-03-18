Министр экономики Украины Игорь Петрашко предложил ввести пошлину 65% на электроэнергию и уголь из России. Кабмин поддержал эту инициативу.

Такое решение принято на заседании украинского правительства в среду, 18 марта.

Так, Петрашко предложил внести изменения в постановление Кабмина от 18 июля 2019 года о введении специальных пошлин на товары, произведенные в Российской Федерации, которые ввозятся через таможенную территорию Украины.

Согласно предложению нового министра экономики, будет введена дополнительная специальная пошлины для электрической энергии и всех типов угля, кроме антрацитового угля и коксующегося угля для энергетики и металлургической промышленности с 1 апреля 2020 в размере 65%.

Данное решение принято единогласно, с возможностью его доработки в течение трех дней.

Как сообщает телеграм-канал "Политика Страны", против введения пошлины категорически выступал олигарх Игорь Коломойский: "Напомним, лоббировали импорт угля и электроэнергии из России структуры Коломойского, а против выступали структуры Ахметова. Теперь импорт фактически запрещен".

Ранее "Страна" публиковала обширный материал касательно сближения украинской власти с олигархом Ринатом Ахметовым.

Также мы писали о конфликте вокруг государственного предприятия "Центрэнерго", где недавно Кабмин сменил руководство компании, оттеснив от управления людей Коломойского.