Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля, который возглавил область 31 октября 2019 года. Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте главы государства.

"Освободить Сопеля Игоря Михайловича от должности главы Тернопольской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе №92/2020 от 18 марта, обнародованном на сайте президента.

Напомним, скандал вокруг губернатора Тернопольской области Игоря Сопеля возник после того, как стало известно, что в регионе несколько сотен человек молились Богородице, чтобы к ним не привезли эвакуированных из Уханя. Тогда президент Зеленский заявил, что акции против эвакуации украинских граждан из китайского города Ухань имели политическую поддержку, и из-за этого не удалось привезти эвакуированных для обсервации в Тернопольскую область, где были наилучшие условия. После этого инцидента, 22 февраля, пресс-служба президента сообщила, что чиновник подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Также мы сообщали, что у тринадцати человек в Тернопольской области заподозрили коронавирус в пятницу, 13.