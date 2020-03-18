Жителей т.н. "ДНР" и "ЛНР" пустят в Россию для получения паспорта РФ, несмотря на запрещенный въезд для иностранцев.

Об этом "Стране" рассказали жители "ДНР", которые узнали об этом из горячей линии Миграционной службы МВД "ДНР" в среду, 18 марта.

Оператор уточнил, что в целом с сегодняшнего дня и по 1 мая выезд в Россию с паспортами "ДНР" и "ЛНР", как и другим иностранцам, запрещен. Однако тех жителей "республик", которые едут на автобусах, организованных в Миграционной службой МВД "ДНР" за паспортами в Ростовскую область, российские пограничники пропускать продолжат. Также на местах не приостанавливается и подача на российский паспорт.

Напомним, что Россия не пускает жителей Донбасса с паспортами "ЛДНР" и Украины на свою территорию.

Также мы писали о том, что Россия разрешила полеты только из Шереметьево и только в столицы стран Евросоюза.