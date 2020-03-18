В среду, 18 марта, в Харькове в общественном транспорте - давка. Люди пытаются уехать с остановок в спальных районов в условиях неработающего метро, которое приостановило свою работу из-за карантина.

Об этом свидетельствует видео, обнародованное в Facebook канала "UA: Харьков".

Харьковчане начали толпиться на остановках с самого утра, еще до 06:00 транспорта ожидали десятки людей, которые решили выйти из дома пораньше, чтобы успеть добраться до работы. При этом, по словам контролеров трамваев, 18 марта все вагоны выпустили на рельсы, чтобы уменьшить интервал ожидания, однако, несмотря на это, он составляет 30 и более минут.

Вопреки карантинным правилам, согласно которым в салонах маршруток может находиться до 10 человек, а трамваев и троллейбусов - до 20, весь транспорт забит под завязку. Водители автобусов утверждают, что следить за соблюдением ограничений должны не они, а сами пассажиры. А люди ломают двери трамваев, чтобы влезть в них, так как на остановках приходится проводить по часу и более. Самая сложная ситуация наблюдается в крупных спальных районах, таких как Салтовка и Алексеевка, а уехать, например, от станции метро "Дворец спорта" можно без проблем.

Видео: Facebook/ UA: Харків

Видео: Facebook/ Харьков 1654

Напомним, "Страна" писала о том, что в Киеве, где с 18 марта также не работает метро, маршрутки едут битком, а в троллейбусах не все в масках.