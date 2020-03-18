В Киевской области в связи с распространением коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской областной госадминистрации, сообщается на сайте ведомства.

"Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, вызванную вирусом Covid-19, решили классифицировать ее как "Медико-биологическую чрезвычайную ситуации природного характера регионального уровня". И временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что руководителем работ по ликвидации медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня назначили заместителя председателя КОДА Олега Торкунова, а руководителем штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации - директора Департамента здравоохранения КОДА Максима Ионова.

"В условиях, когда надо максимально сосредоточиться на борьбе с COVID-19, на областном уровне принимаем все меры. В первую очередь – такие, что касаются поддержки медицинских работников, материально-технического обеспечения больниц и информационного обеспечения населения. Уже работает горячая линия в Департаменте здравоохранения КОДА. По телефону: 0456-31-00-46 врачи-консультанты предоставляют необходимую информацию о коронавирусе и о помощи при подозрении на Covid-19", - заявил и. о. главы Киевской ОГА Василий Володин.

Напомним, по состоянию на 17 марта, в Украине были лабораторно подтверждены 14 случаев коронавируса Covid-19 (10 в Черновицкой области, по одному - в Житомирской и Киевской областях и два - в Киеве). Два случая заболевания оказались летальными (в Черновицкий и Житомирской областях).

Ранее "Страна" писала о том, что в больнице Радомышля уволили санитарку за отказ мыть палату после умершей от коронавируса без защитного комбинезона.

Также мы сообщали, как коронавирус сжигает легкие и что происходит во время болезни.