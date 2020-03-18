Котировки цен на нефть эталонных марок продолжают падать.

Об этом гласят данные экономического портала Investing.com.

Так, по состоянию на 12:17, цена майских фьючерсов марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $27,94, что на $0,79 (2,75%) ниже котировок вчерашнего закрытия.

В свою очередь, по состоянию на 12:17, фьючерс бренда WTI на апрель во время торгов Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стал стоить $25,86, что на $1,47 (5,38%) ниже цены закрытия. Стоит отметить, что за сегодня эта марка опустилась до $25,73 за баррель, что является самым низким ценовым показателем с мая 2003 года.

Напомним, что вчера вечером цены на нефть эталонных марок не показали единой динамики. При этом стоимость Brent снизилась после подъема в первой половине дня.

Ранее мы писали, что в последний раз антирекорд на нефтяном рынке был установлен буквально несколько дней назад, когда цена на "черное золото" марки Brent рухнула на почти 10%.

Также "Страна" писала, что такое резкое падение цен на нефть обусловлено ростом объемов добычи ресурса Саудовской Аравией после провала на переговорах ОПЕК с Россией.