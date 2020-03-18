Любой житель Франции, вышедший на улицу, должен иметь для этого веский повод, за несоблюдение требований грозит штраф из-за эпидемии коронавируса.

Об этом заявил в ночь на вторник глава МВД Франции Кристоф Кастанер, пишет РИА Новости.

"Послание простое: оставайтесь по домам. Речь идет об ограничениях, по примеру тех, что ввели наши соседи в Испании и Италии… Нужно отказаться от семейных обедов, от встреч с друзьями. Нельзя собираться в группы, нельзя играть в парках. Мы можем подышать воздухом, но не устраивать футбольный матч… Каждый человек, который куда-либо перемещается, должен объяснить свои перемещения. Это касается и пешеходов тоже", - сказал министр.

Люди на улицах должны иметь при себе письменное заявление, которое бы объясняло мотив их перемещений. В заявлении должны быть указаны имя, фамилия, дата рождения, адрес и причина перемещения. Таких причин может быть пять:

Поход на работу в случае невозможности работать из дома. При себе нужно иметь и документ, подтверждающий, что работа из дома невозможна. А также мероприятия по работе, которые не могут быть перенесены; Перемещения для покупки товаров первой необходимости в разрешенные точки продаж; Визиты к врачу; Неотложные семейные вопросы: помощь уязвимым людям и присмотр за детьми. Краткие перемещения недалеко от дома, "связанные с личной физической активностью", но исключающие любые компании и собрания; выгул животных.

За соблюдением ограничений на территории страны будут следить 100 тысяч полицейских и жандармов. Тем, кто нарушит требования, грозит штраф в размере от 38 до 135 евро.

Вчера во Франции начали действовать ограничения на перемещения на срок минимум 15 дней.

Напомним, что страны Евросоюза единогласно поддержали закрытие внешних границ на 30 дней из-за коронавируса.

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