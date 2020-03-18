В Одессе пациент инфекционной больницы заявил, что у него коронавирус. Однако информация оказалась ложной.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

"Официально! Информация пациента инфекционной больницы о том, что якобы у него коронавирус, является ложной", - сообщили в мэрии Одессы.

На начало среды, 18 марта, по данным оперативного штаба, горсовета и главврача инфекционной больницы, в Одессе не было подтвержденных случаев коронавируса.

Скриншот: t.me/odesacityofficial

Напомним, по состоянию на вечер 17 марта в Украине официально были подтверждены уже 14 случаев коронавируса, из них два смертельных.

Также мы писали, что за границей 12 украинцев заражены коронавирусом, еще 5 уже излечились от болезни, а один человек умер.