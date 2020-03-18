Есть новости от украинцев, застрявших в автобусе между Чехией и Польшей во время вспышки коронавируса Covid-19 в Европе.

Их там, как вчера рассказывала "Страна", более 70 человек. На границе они фактически живут уже три дня - с 15 марта.

Так, обе страны закрылись от иностранцев, и наших сограждан, выпустив из Чехии, назад уже не впускали. Отказывалась пропускать их и Польша. У людей быстро кончилась еда, их подкармливали местные жители.

Однако, как сегодня узнали наши журналисты, ночью украинцам позволили вернуться в Чехию. За них похлопотал мэр города Наход Ян Бирке, который впечатлился сюжетами о застрявшем автобусе по местному ТВ.

Людей в итоге разместили в спортзале местной, закрытой на карантин, школы, накормили и дали выспаться. Сейчас они ждут информации от властей Украины о том, как их будут эвакуировать. Стоит отметить, что украинское консульство, связалось с украинцами после вчерашней публикации "Страны".

Ранее мы писали, что вчера страны ЕС согласовали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о 30-дневном запрете на въезд в Евросоюз из-за коронавируса.