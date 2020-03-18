Среди депутатов распространяется информация, что нардеп Сергей Шахов болен коронавирусом. И даже демонстрируют документ.

Сам Шахов в комментарии "Стране" опроверг, что болен коронавирусом.

"Коронавирус у них в головах, у тех, кто такую чушь говорит. У меня была температура, реально вызывал врачей. Это обычное ОРВИ. Сейчас чувствую себя нормально. А этим, которые запускают всякие слухи, наверное, нужно больше паники", - сказал нам депутат.

В тоже время, известно что в Киевской области по официальным данным вирусом заразился один мужчина 44 лет. Шахову - 44 года.

Ранее с подозрением на коронавирус в больницу обращался депутат Олег Волошин. Однако тесты не подтвердили болезнь.

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