Зеленский подписал закон о борьбе с коронавирусом, который вводит тюремные сроки для нарушителей карантина и налоговые льготы для олигархов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мерах против распространения коронавируса, который вчера приняли депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании.
Такая информация появилась на портале украинского парламента в среду, 18 марта.
Так, закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)" предусматривает ужесточение или введение штрафов за нарушение правил карантина. Также, за нарушение санитарных норм украинцы могут оказаться за решеткой на срок до 8 лет тюрьмы.
Этим же законом отменяется обязательная верификация переселенцев для получения соцвыплат. Таким образом, пенсионерам с неподконтрольных территорий Донбасса не нужно будет каждые 60 дней пересекать линию разграничения, чтоб не потерять право на пенсию.
Скриншот: Сайт Верховной Рады
Об этих и других положениях закона "Страна" подробно писала в своем материале.
Кроме того, этот закон дает огромные налоговые льготы по налогу на землю. Основными выгодополучателями от этого являются олигархи-собственники крупнейших заводов.
Местные власти призывали президента не подписывать этот закон, так как он приведет к катастрофическим последствиям для местных бюджетов (земельный налог целиком идет в бюджеты городов).
Напомним, что мы ведем текстовую трансляцию событий, связанных с ужесточением карантинных мер в Украине на фоне пандемии коронавируса Covid-19.