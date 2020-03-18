Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мерах против распространения коронавируса, который вчера приняли депутаты Верховной Рады на внеочередном заседании.

Такая информация появилась на портале украинского парламента в среду, 18 марта.

Так, закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)" предусматривает ужесточение или введение штрафов за нарушение правил карантина. Также, за нарушение санитарных норм украинцы могут оказаться за решеткой на срок до 8 лет тюрьмы.

Этим же законом отменяется обязательная верификация переселенцев для получения соцвыплат. Таким образом, пенсионерам с неподконтрольных территорий Донбасса не нужно будет каждые 60 дней пересекать линию разграничения, чтоб не потерять право на пенсию.

Скриншот: Сайт Верховной Рады

Об этих и других положениях закона "Страна" подробно писала в своем материале.

Кроме того, этот закон дает огромные налоговые льготы по налогу на землю. Основными выгодополучателями от этого являются олигархи-собственники крупнейших заводов.

Местные власти призывали президента не подписывать этот закон, так как он приведет к катастрофическим последствиям для местных бюджетов (земельный налог целиком идет в бюджеты городов).

Напомним, что мы ведем текстовую трансляцию событий, связанных с ужесточением карантинных мер в Украине на фоне пандемии коронавируса Covid-19.