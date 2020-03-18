Министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил Кабмину поручить на время карантина доставлять лекарства "Укрпочтой".

Об этом он заявил в своем обращении, обнародованном на YouTube-канале.

Министр сообщил, что "Укрпочта", несмотря на карантин, введенный из-за коронавируса, будет работать в штатном режиме.

"Мы предложили правительству принять постановления, которые позволят доставлять лекарства для того чтобы те граждане, которые в них нуждаются, в условиях этого ограничения по мобильности могли получить необходимое медикаментозное лечение. Также "Укрпочта" уже доставляет продукты, их можно заказать, ну, и пенсии...", - рассказал Криклий.

Видео: YouTube/ Структурний CEO

Напомним, "Страна" следит за тем, что происходит в Украине в связи с коронавирусом в режиме онлайн.