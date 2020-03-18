Во Львовской области коронавирус подозревается у 24 человек. Они госпитализированы, а их анализы направили в столичные лаборатории для изучения.

Об этом в среду, 18 марта, информирует пресс-служба Львовского горсовета.

Сообщается, что медики обнаружили основания для подозрения на коронавирус у 24 человек, которые недавно вернулись из-за границы. 12 госпитализированных - львовяне, остальные проживают на территории области.

"Во Львове есть 24 человека госпитализированных. У всех есть эпиданамнез - основания для подозрения на коронавирус", - заявили врачи.

В горсовете отметили, что все пациенты - молодые люди. При этом ни у одного из них вирус пока не подтвержден.

Напомним, что "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг ужесточения мер борьбы с коронавирусом в Украине.

Ранее мы писали, что по состоянию на вторник, 17 марта, в стране лабораторно подтверждены 14 случаев заражения Covid-19, из них 2 летальных.