Российский ученый-вирусолог Сергей Нетесов предполагает, что в мире существует несколько видов коронавируса Covid-19: в Италии циркулирует разновидность, которая распространяется быстрее, чем та, которая была зафиксирована в Китае. При этом на всех на них будет действовать одна вакцина в случае ее появления.

Об этом передает "Интерфсакс".

По словам ученого, заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, разработка вакцин сдерживается тем, что до настоящего времени нет модельного животного, на котором можно ее испытать: не подобрано ни одного животного, у которого заболевание протекало бы так же, как у человека.

Сергей Нетесов заявил, что в Китае и Корее удалось добиться снижения заболеваемости: в КНР уже выздоровели почти все, кто заболел в феврале. А в европейских странах распространение инфекции продолжается, ситуация "далека от завершения".

По словам вирусолога в России госпроизводитель уже выпустил около 1 миллионов тест-систем, за их разработку берутся и коммерческие компании. Но и этого может не хватить.

Напомним, в Италии нашли эффективное лекарство от коронавируса. Им оказался препарат от артрита.