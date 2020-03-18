Сегодня, 18 марта, в Киеве должно пройти заседание Кабмина, на котором должен решаться вопрос о продлении контракта с Андреем Коболевым на посту главы НАК Нафтогаз Украины.

Накануне в СМИ прошла информация, что набсовет принял решение продлить контракт. Но окончательное решение за Кабмином.

И перед заседанием правительства нардеп "Слуги народа" и представитель Кабмина в Раде, Ирина Верещук в своем Facebook выступила с заявлением о необходимости отправить Коболева в отставку.

"Коболев должен покинуть НАК Нафтогаз. Коболев - это ошибка. Если мы немедленно не исправим эту ошибку, за нее заплатим. Мы, как власть, заплатим за эту ошибку доверием граждан. Пока не поздно, давайте исправим эту ошибку. Обращаюсь к правительству: просто сделайте это!", - написала Ирина Верещук.

Ранее мы рассказывали, что Коболев предложил вернуть "Газпрому" 3 миллиарда, чтобы уменьшить свою премию.