За прошлые сутки, 17 марта, государственную границу Украины в обе стороны пересекли 45 000 человек, а до введения карантинных мер в связи с коронавирусом эта цифра достигала 150 000 человек. Соответственно, пассажиропоток упал больше чем втрое.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Госпогранслужбы Андрея Демченко пишет "Украинская правда".

По его словам, пассажиропоток значительно уменьшился как на границе, так и на линии разграничения и на админгранице с Крымом.

Почти 41 000 из 45 000, пересекших за прошлые сутки границу, - это украинцы, которые в основном следовали в страну. Остальные выезжали, большинство - в Россию и страны Евросоюза.

В Госпогранслужбе советуют обратить внимание на соседние страны, которые вводят ограничения на въезд. Например, с 18 марта РФ ввела ограничительные меры по въезду иностранцев на свою территорию - они будут действовать до 1 мая.

Относительно иностранцев, которые пересекли государственную границу Украины, в большинстве они следовали на выезд. 83 человека получили отказ в пропуске на территорию Украины из-за ограничений.

На линии разграничения на Донбассе за прошлые сутки через КПВВ прошли около 4 500 людей, а в среднем до ограничительных мер ее пересекало 40-50 тысяч человек.

Напомним, по данным МИД, за границей застряли более 3,6 тысяч украинцев.