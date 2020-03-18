Жители временно оккупированных территорий Донбасса из так называемых "ЛДНР" с паспортами Украины не могут попасть в Россию из-за закрытия границы РФ для всех иностранцев в связи с пандемией коронавируса.

Об этом пишут пользователи Телеграм-чата "Граница ДНР-РФ".

"Приехал с Успенки, без паспорта РФ и регистрации все едут назад", - сообщает Иван Седой.

"Брат на 08:00 вчера заказывал автобус в Москву, приехал сегодня - перевозчик сказал что не пропускают без РФ паспортов. Развернули по домам тех, у кого украинские и "ДНР" документы. Вот так", - сообщила Ольга из Горловки.

При этом мнения разошлись - одни пользователи говорят, что не впускают даже владельцев российского паспорта, в котором нет прописки. Другие утверждают, что на прописку никто не смотрит.

Ранее мы сообщали о том, что границу с Россией для жителей "республик" закроют. Эти меры приняты правительством РФ в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Напомним, что "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг ужесточения мер карантина в Украине.