Россия не пускает людей с паспортами Украины и "ЛДНР" на свою территорию. Фото: drive2.ru

Жители временно оккупированных территорий Донбасса из так называемых "ЛДНР" с паспортами Украины не могут попасть в Россию из-за закрытия границы РФ для всех иностранцев в связи с пандемией коронавируса. 

Об этом пишут пользователи Телеграм-чата "Граница ДНР-РФ". 

"Приехал с Успенки, без паспорта РФ и регистрации все едут назад", - сообщает Иван Седой. 

"Брат на 08:00 вчера заказывал автобус в Москву, приехал сегодня - перевозчик сказал что не пропускают без РФ паспортов. Развернули по домам тех, у кого украинские и "ДНР" документы. Вот так", - сообщила Ольга из Горловки.

При этом мнения разошлись - одни пользователи говорят, что не впускают даже владельцев российского паспорта, в котором нет прописки. Другие утверждают, что на прописку никто не смотрит. 

Ранее мы сообщали о том, что границу с Россией для жителей "республик" закроют. Эти меры приняты правительством РФ в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Напомним, что "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг ужесточения мер карантина в Украине.

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