В сети набирает популярность флешмоб с новым приложением Gradient: ДНК тест. Оно обрабатывает фотографии и выдает результат, на представителя какой национальности похож человек на снимке.

Игрушкой поспешили воспользоваться многие знаменитости, чтобы позабавить подписчиков в Instagram.

Мы пропустили через приложение фото украинских политиков и вот что получилось.

На фото президента Украины Владимира Зеленского, который родился в украинско-еврейской семье, приложение разглядело 65% турецкой крови, 14% - украинской, а также немного британской и канадской.

У экс-президента Петра Порошенко, который является украинцем по национальнсти, Gradient нашел в основном еврейские корни - 76%, украинских - 13%, а также есть шведские и норвежские черты.

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко (в роду которой украинцы и армяне) показалась приложению больше всего похожей на русскую - 65%, 25% в ее внешности от украинки, и немного от немцев и швейцарцев.

У бессменного главы МВД Арсена Авакова (он по национальности армянин): русский - 61%, еврей - 24% и еще немного от катарца и американца.

Экс-глава Института Нацпамяти, украинец Владимир Вятрович, который борется с российской агрессией, судя по данным приложения, больше всего похож на русского - 67%, на 20% в нем усмотрели немца, на 8 и 5% - француза и канадца.

Мэра Киева Виталия Кличко, приложение нарисовало русским на 70%, шведом на 24%, украинцем и норвежцем на 3%.

А у главы Офиса президента, украинца Андрея Ермака, программка не увидела украинских корней: Дания, Финляндия, Польша и немного Китай.

Президент России Владимир Путин неожиданно оказался больше всего похож на украинца - 81% и понемногу у него от немцев, французов и индусов, хотя на самом деле он по национальности россиянин.

Первые три дня пользоваться приложением можно бесплатно - затем придется платить.