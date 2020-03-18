В Радомышле санитарка отказалась мыть палату, где находилась умершая от коронавируса женщина, без защитной одежды. Из-за этого руководство инфекционной больницы города уволило свою сотрудницу.

Об этом рассказала сама санитарка, как передает ТСН.

Так, по словам уволенной работницы, она боялась заразиться коронавирусом сама и передать его своему ребенку с инвалидностью.

"Должны быть комбинезон, мы должны быть защищены, иди мой и тихонько иди домой. Я отказалась. Были три защитных костюма, все. Нас было пятеро. И они меня заставляют. Не дай Бог, я ребенку принесу", - заявила уже бывшая санитарка Наталья Гриценко.

В свою очередь власти региона подтвердили, что работники больницы страдают от нехватки защитных средств, так как их негде приобрести.

Напомним, что от коронавируса умерла 71-летняя пенсионерка из города Радомышль.

Ранее мы писали, что на данный момент в стране лабораторно подтверждены 14 случаев заражения Covid-19, из них 2 летальных.