По состоянию на вечер вторника, 17 марта, 12 украинцев за рубежом заражены коронавирусом и лечатся от болезни, 744 гражданина Украины находятся на карантине за пределами страны

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

12 человек, зараженных коронавирусом, лечатся в Германии (5 человек), Италии (2 человека), Польше (2 человека), Молдове (1 человек), ОАЭ (1 человек) и Доминиканской Республике (1 человек).

Что касается наших сограждан, которые находятся на карантине, большинство из них заперты в двух гостиницах в Египте (712 человек), 16 находятся в Бразилии, 7 - в Германии, 3 - в Доминиканской республике, 3 - в ОАЭ, 3 - в Молдове. Одна гражданка Украины умерла в Италии из-за коронавируса, это случилось 13 марта.

5 украинцев за рубежом выздоровели после обнаружения у них коронавируса: 4 случая зафиксированы в Японии, 1 - в Италии. При этом, по информации МИД, почти 12 тысячам граждан Украины удалось вернуться из-за рубежа.

Скриншот: Facebook/ Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

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