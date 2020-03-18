Стэнли Джонсон, отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сказал, что при необходимости "пойдет в паб", несмотря на совет правительства избегать подобных заведений, пока страна борется со вспышкой коронавируса.

Джонсон-старший заявил об этом в эфире утреннего шоу на телеканале ITV.

Так, Стэнли Джонсон признался, что не подчинится совету своего сына премьер-министра, который призвал британцев держаться подальше от баров, ресторанов и театров, чтобы снизить количество заразительных контактов между людьми.

"Конечно, я пойду в паб, если мне нужно будет пойти в паб", - заявил 79-летний отец Джонсона.

На вопрос ведущего, что премьер-министр подумает о его позиции, Джонсон добавил: "Он сказал, что мы должны избегать походов в пабы, но если бы мне пришлось идти в паб, я бы пошел в паб". Стоит отметить, что Стэнли Джонсон является одним из тех, кто считается наиболее уязвимым для коронавируса в силу своего возраста.

Заявление руководителя британского Кабмина прозвучало на фоне того, что в стране зафиксировано 1 950 случаев заражения Covid-19, 71 человек умер.

Видео: YouTube/ B Heard Media

Напомним, что министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что люди старше 70 лет должны будут оставаться дома очень длительный период времени в связи с коронавирусом.

Также мы писали, что британская Национальная служба здравоохранения (NHS) прогнозирует, что в Великобритании эпидемия коронавируса может продлиться еще год - до весны 2021-го.