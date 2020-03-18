Генштаб ВСУ запретил зарубежные командировки и объявил меры профилактики коронавируса
В Генштабе Вооруженных сил Украины выработали перечень мер по борьбе с коронавирусом. Теперь должностные лица не могут ездить в служебные командировки за границу, а некоторым разрешат выполнять служебные обязанности по месту жительства.
Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ.
"Вооруженные Силы Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом Covid-19 и сохранения здоровья военнослужащих и своевременного проведения профилактических мероприятий проводят мероприятия, ограничивающие возможность распространения коронавируса среди военнослужащих и работников ВС Украины", - сказано сообщении.
Так, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины ввел такие меры:
- запрет служебных командировок должностных лиц в органы военного управления и поездок за границу;
- разрешение государственным служащим (по отдельному решению) выполнять служебные обязанности по месту жительства с соблюдением требований действующего законодательства Украины относительно сохранения государственной тайны и недопущения утечки служебной информации;
- соблюдение санитарно-гигиенических требований в служебных помещениях (на рабочих местах), постоянное их проветривание и мониторинг состояния здоровья подчиненного личного состава;
- ограничение проведения служебных совещаний и мероприятий коллективной подготовки;
- организация и обеспечение безусловного выполнения Плана мероприятий по недопущению заноса и распространения в воинских частях ВСУ случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом Covid-19.
Скриншот: Facebook/ Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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