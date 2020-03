В Генштабе Вооруженных сил Украины выработали перечень мер по борьбе с коронавирусом. Теперь должностные лица не могут ездить в служебные командировки за границу, а некоторым разрешат выполнять служебные обязанности по месту жительства.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Вооруженные Силы Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом Covid-19 и сохранения здоровья военнослужащих и своевременного проведения профилактических мероприятий проводят мероприятия, ограничивающие возможность распространения коронавируса среди военнослужащих и работников ВС Украины", - сказано сообщении.

Так, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины ввел такие меры:

запрет служебных командировок должностных лиц в органы военного управления и поездок за границу;

разрешение государственным служащим (по отдельному решению) выполнять служебные обязанности по месту жительства с соблюдением требований действующего законодательства Украины относительно сохранения государственной тайны и недопущения утечки служебной информации;

соблюдение санитарно-гигиенических требований в служебных помещениях (на рабочих местах), постоянное их проветривание и мониторинг состояния здоровья подчиненного личного состава;

ограничение проведения служебных совещаний и мероприятий коллективной подготовки;

организация и обеспечение безусловного выполнения Плана мероприятий по недопущению заноса и распространения в воинских частях ВСУ случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом Covid-19.

Скриншот: Facebook/ Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Напомним, "Страна" в режиме онлайн публикует главные новости о коронавирусе на сегодня.