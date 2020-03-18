Врачи, которые оказывали помощь погибшей женщине с симптомами коронавируса из Черновицкой области, убеждены, что причиной ее смерти стало неврологическое заболевание, а коронавирус просто усугубил ее состояние.

Об этом сообщила заместитель главы Черновицкой областной государственной администрации Наталия Гусак в эфире "112 Украина".

"Мы уверены в правильности работы наших инфекционных специалистов и уверены в том, что коронавирус в этом случае был сопутствующей причиной смерти", - заявила Гусак. При этом, по словам чиновницы, основной причиной смерти стало тяжелое неврологическое заболевание, однако этот факт будет расследоваться дополнительно.

"Сразу после летального случая собирались с врачами и детально разбирались в ситуации. У нас не было ни одного момента, чтобы мы не доверяли врачам в правильности оказания медицинской помощи", - заявила замглавы ОГА.

Гусак отметила, что сегодня, 18 марта, врачи подробно расскажут общественности, каким образом производилось лечение умершей женщины и что стало причиной ее гибели.

Напомним, что по состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено уже 14 случаев COVID-19, из них 2 смертельных. Больше всего зараженных выявили в Черновицкой области.