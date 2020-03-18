В среду, 18 марта, в Киеве вступили новые правила пользования общественным транспортом, продиктованные карантином. В салоны должны пускать пассажиров только в масках, а одновременно в маршрутке или троллейбусе не должно находиться более 10 и 20 человек соответственно.

Однако в реальности чаще всего ограничительные правила не соблюдаются. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Частные маршрутные такси наполняют салон до полной загрузки сидячих мест. К примеру, в одной из таких маршруток, №304, утром 18 марта на весь салон было только 6 человек в масках.

Весьма плотно был забит трамвай №14, который курсирует через Подол. На один вагон корреспондент "Страны" насчитал 6 масок. Водители полупустых троллейбусов - единственные, кто соблюдают или стараются соблюдать правила карантина. Внутри до 20 пассажиров. Но почти все без масок.

В троллейбусах появились контролеры. В отличие от маршрутных такси, у них есть время общаться с пассажирами и контролировать ситуацию внутри салона. Все контролеры в масках.

Фото: "Страна"

Вот что передает с улиц Киева еще один корреспондент "Страны".

"Дежурил на остановке 20 минут. За это время в рейс ушли три маршрутки частных перевозчиков, в направлении метро Выставочный центр. В каждой было менее десяти человек. Но это связано не с ограничением, а с уменьшением пассажиропотока. В салонах транспорта практически все без масок. На остановке я не заметил сотрудников полиции, которые бы контролировали соблюдение ограничений. Я решил дождаться автобуса №56, это муниципальный транспорт. В салоне было более пятидесяти человек. В масках не более десяти людей. Нет даже кондуктора, который мог бы контролировать соблюдение ограничений. Есть люди, которые кашляют, но все реагируют спокойно", - рассказал наш репортер.

Но есть и маршруты, где ситуация не такая критическая.

"Проехалась в маршрутке 250. Трое пассажиров и водитель. Все без масок, но есть объявление о отграничении количества пассажиров", - сообщает наш корреспондент.

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