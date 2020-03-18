Со среды, 18 марта, и до 3 апреля в Киеве не работает метро, а в автобусы, троллейбусы и трамваи обещают пускать не больше 10-20 человек и только в масках.

При этом ограничений на передвижение легковых авто нет - с утра столица застряла в пробках, а на остановках появились люди, которые ловят попутки. "Страна" следит за ситуацией в своем онлайне.

Разбирались, во сколько обойдутся поездки на трех самых распространенных службах - Uklon, Uber и Bolt.

Цены на вызов не очень отличаются от обычных. Например, чтобы добраться с Позняков до центра Киева (Владимирский собор на бульваре Шевченко) на такси Bolt утром нужно было выложить минимум 129 грн.

В Uklon немного дороже, но в целом цена не слишком отличается от обычных тарифов: 141 грн по тому же маршруту.

Почти столько же стоит поездка с левого берега в центр на Uber: 141,46 грн по минимальному тарифу, 150 по бизнес-тарифу.

При этом у таксистов, которые стоят на обочинах, цены повыше: от Позняков к метро Льва Толстого - 200 гривен, а на Крещатик к МакДональдсу - 250 грн.

Напомним, что в Киеве пустили маршрутки, которые будут дублировать ветки метро.