Сколько стоит киевское такси в первый день закрытия метро
Со среды, 18 марта, и до 3 апреля в Киеве не работает метро, а в автобусы, троллейбусы и трамваи обещают пускать не больше 10-20 человек и только в масках.
При этом ограничений на передвижение легковых авто нет - с утра столица застряла в пробках, а на остановках появились люди, которые ловят попутки. "Страна" следит за ситуацией в своем онлайне.
Разбирались, во сколько обойдутся поездки на трех самых распространенных службах - Uklon, Uber и Bolt.
Цены на вызов не очень отличаются от обычных. Например, чтобы добраться с Позняков до центра Киева (Владимирский собор на бульваре Шевченко) на такси Bolt утром нужно было выложить минимум 129 грн.
В Uklon немного дороже, но в целом цена не слишком отличается от обычных тарифов: 141 грн по тому же маршруту.
Почти столько же стоит поездка с левого берега в центр на Uber: 141,46 грн по минимальному тарифу, 150 по бизнес-тарифу.
При этом у таксистов, которые стоят на обочинах, цены повыше: от Позняков к метро Льва Толстого - 200 гривен, а на Крещатик к МакДональдсу - 250 грн.
Напомним, что в Киеве пустили маршрутки, которые будут дублировать ветки метро.