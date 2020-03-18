Многократный призер чемпионатов Украины, боксер и спарринг-партнер знаменитого Александра Усика Дмитрий Лисовой разбился в автомобиле под Киевом 17 марта днем. Его легковик столкнулся с другим на повороте на село Подгорцы Киевской области.

Лисовой был в автомобиле с другом, которому в день аварии исполнилось 22 года. Водитель другого авто выжил и сейчас находится в больнице. Полицейские надеются прояснить все подробности случившегося, когда участник ДТП придет в себя.

Что известно про аварию

Автокатастрофа произошла на 26-м километре Надднепрянского шоссе на автодороге Киев-Знаменка у поворота на Подгорцы под Киевом 17 марта днем. При столкновении Daewoo Lanos и Audi погибли два молодых человека, еще несколько людей получили травмы и были госпитализированы. Перспективному боксеру-тяжеловесу Дмитрию Лисовому было всего 24 года.

"В это тяжело поверить. В результате ужасной автокатастрофы погиб многократный призер чемпионатов Украины, экс-участник профессионального боксерского клуба "Украинские атаманы" – Дмитрий Лисовой. Федерация бокса Украины выражает свои искренние сочувствия близким и родным Дмитрия. Ужасная трагедия", - сказано в сообщении пресс-службы Федерации бокса Украины в Facebook.

Видео с места аварии опубликовал "Киев Оперативный" в Facebook. Очевидцы сообщают, что на этом участке дороге аварии происходят регулярно.

Как сообщают СМИ, Audi ехал из Киева в направлении Обухова, на перекресток выехал на зеленый сигнал светофора. Водитель Daewoo Lanos поехал на красный сигнал, в то время как Ауди не успел затормозить.

Как сообщает полиция Киева, 22-летний водитель Daewoo выехал на запрещающий - красный сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Audi. 22-летний водитель и 24-летний пассажир Daewoo - погибли на месте происшествия. Водитель второй машины сейчас находится в больнице. Следователи полиции выясняют все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

У одного из погибших в день аварии был день рождения - парню исполнилось 22 года.

Фото: kv.npu.gov.ua

Руководитель пресс-службы ФБУ Александр Подаваленко написал у себя в Facebook: "Димон, как же так... Порядочный, добрый, трудяга, наш "Атаман"...Уходят лучшие! Покойся с миром..".

Биография Дмитрия Лисового

Уроженец Винницкой области был многократным призером чемпионата Украины, участником клуба "Украинские атаманы", а также спарринг-партнером Александра Усика. Выступал в весовой категории 91 кг, был призером чемпионата мира среди военнослужащих и мастером спорта Украины.

В своих интервью Лисовой говорил, что в Виннице условия для развития боксеров высокого класса, даже лучше, чем в столице. В 2016 году команда "Украинских атаманов" впервые проиграла Китайским драконам в шестом сезоне Всемирной серии бокса (WSB). Победу одержал только Лисовой. Из-за проигрыша "Украинские атаманы" потеряли лидерство в своей группе, пропустив на главную позицию кубинцев.

В чемпионате Украины по боксу 2016 года Лесовой завоевал серебряную медаль, был в спарринге со спортсменом из Харькова Рамзаном Муслимовым.