Коронавирус ставит под угрозу мировую экономику. Поэтому в Совете Федерации РФ полагают, что падение цен на нефть диктует необходимость отменить все санкции, кроме объявленных ООН.

Об этом в Facebook написал глава Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.

"Назрела необходимость глобальной договоренности о единовременной и тотальной отмене любых экономических санкций, кроме введенных Советом безопасности ООН. Такая договоренность могла бы быть инициирована государствами БРИКС, подержана странами "двадцатки" и затем сертифицирована тем же Советом безопасности", - написал Косачев.

По его словам, коронавирус, падение спроса на энергоносители и колебания валютных курсов, помимо очевидных сиюминутных угроз благополучию и безопасности людей, провоцируют долгоиграющие риски вхождения человечества в затяжную мировую рецессию.

"И если просто наблюдать за происходящим, равно как и если просто пытаться извлекать из ситуации выгоды только для себя, любимых, грядет масштабный экономический кризис, который не пощадит ни одну страну", - заявил сенатор.

По мнению Косачева, среди обсуждаемых мер противодействия - от выработки вакцин до новых договоренностей по нефти - из виду упускается важнейший фактор - "искусственные препятствия экономическому развитию конкурентов, маскируемые под инструменты политического возмездия за неподобающее поведение".

"Я имею ввиду односторонние экономические санкции, применяемые в обход Совета безопасности ООН и вопреки правилам ВТО. Уже звучат отдельные призывы пересмотреть санкционную политику США в отношении Ирана (вчерашнее обращение Тегерана к генсеку ООН) и санкционную политику Евросоюза в отношении России (опять же вчерашняя инициатива германских парламентариев)", - написал сенатор.

Также он полагает, что нынешний кризис "дает уникальный шанс разорвать порочный замкнутый круг".

"...Когда санкции вводятся в надежде на их политическую результативность (оппонент дрогнет и исправится), затем не происходит ничего, кроме взаимных экономических потерь, но затем из соображений политического престижа ("мы же не можем уступить первыми") санкции становятся чуть ли не вечными (а может, и становятся, возможности проверить пока не было)", - заявил Косачев.

В краткосрочной перспективе, по его словам, это наиболее оперативный и эффективный ответ на вызовы, связанные с пандемией и сопутствующими потрясениями, а в долгосрочной - ответственный и адекватный вклад мировых лидеров в достижение целей устойчивого развития, продекларированных ООН.

"Но главное - сейчас все это можно сделать, не вдаваясь в предистории, не оглядываясь на политику и без потери лица для всех, кто увлекся санкциями. По оценкам специалистов, на сегодняшний день только 30% мировой экономики находятся в зеленой зоне, а 70% - либо в санкционной зоне, либо в зоне непредсказуемости и угрозы санкционных рисков. Представляете, какой может высвободиться потенциал?" - написал Косачев.

Скриншот: Facebook/ Константин Косачев

Напомним, Совет безопасности ООН не будет собираться на заседания из-за коронавируса.