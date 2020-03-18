В Запорожье суд оштрафовал 27-летнего парня, который украл учетную запись в онлайн-игре "World of Tanks" и продал его неизвестному любителю цифровых развлечений. Теперь злоумышленник должен заплатить более 15 тысяч гривен за свою авантюру.

Об этом информирует портал украинских судов.

Сообщается, что мужчина методом перенабора логина и пароля получил доступ к аккаунту в компьютерной игре "World of Tanks", принадлежащий другому гражданину Украины. Однако "кибервор" не стал наслаждаться онлайн-боями самостоятельно и продал учетную запись другому геймеру.

Стоит отметить, что нарушитель полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В свою очередь Коммунарский районный суд Запорожья наказал 27-летнего преступника по ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров). Теперь ему придется заплатить не только штраф, размером 10 200 гривен, но и судовой сбор в 6 280,40 гривен.

Напомним, что игра "World of Tanks" создана беларусской компанией "Wargaming", на корпоративе которой выступал народный депутат Украины и музыкант Святослав Вакарчук.

Также мы писали, что директор по продукту "World of Tanks" компании Вячеслав Макаров заявил о планах создать Партию прямой демократии для участия в выборах.